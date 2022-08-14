Nightly Recruiting Briefing (8/14/22): Quick 2023 update, more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgUHJvY2VzczogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9wYXl0b24xNXRob3JuZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGF5dG9u MTV0aG9ybmU8L2E+IOKeoe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2tlb25jb2xlbWFuNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Aa2VvbmNv bGVtYW42PC9hPjxicj48YnI+UUIxIHRhbGtzIHVzIHRocm91Z2ggaXQg8J+O me+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTmJOSzlvaTdlOSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL05iTks5b2k3ZTk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4g U3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBNU1VfRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNVX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTU4ODk3MjIy ODM3NjA0MzUzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxNCwgMjAy MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5O4IFNjZW5lcyBmcm9tIHllc3RlcmRheeKAmXMgc2NyaW1tYWdl IPCfk7g8YnI+PGJyPlJlc3QgJmFtcDsgcmV2aWV3IGRheSB0b2RheSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQThQbmVFQXVOWSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L0E4UG5lRUF1Tlk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgRm9v dGJhbGwgKEBNU1VfRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vTVNVX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTU4ODYzODUwMjc5MTQ5NTc0 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TcGFydGFuIERhd2dzIGZvciBMaWZlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29ubm9ySGV5d2FyZDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENvbm5vckhleXdhcmQxPC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vS2VubmV0aF9XYWxrZXI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBLZW5uZXRoX1dhbGtlcjk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8w c0Y1aUp2NnF1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMHNGNWlKdjZxdTwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQE1TVV9Gb290YmFs bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGwv c3RhdHVzLzE1NTg5MzMxMjQzMDk5OTk2MTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QXVndXN0IDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GYW1pbHkgdGllc/CfpJ48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvU0Q0TD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I1NENEw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v SmFjdWJQYW5hc2l1az9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFjdWJQYW5h c2l1azwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VuZDJF bmR6b25lP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFbmQyRW5kem9uZTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NUc3F5NEc0SUkiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9jVHNxeTRHNElJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIFN0YXRl IEZvb3RiYWxsIChATVNVX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU1ODk1MDM1Nzc4MjM4 ODczNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTQsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PREMIUM CONTENT
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
Subscribe
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news