In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss a new 2024 offer, to a Spartan legacy, a few clips from a Spartan commit, and more.
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