 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (8/11/22): Fall camp underway, more
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Nightly Recruiting Briefing (8/11/22): Fall camp underway, more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

On tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the beginning of rumblings from fall camp and more

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by Jim Comparoni;

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