Nightly Recruiting Briefing (8/11/22): Fall camp underway, more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
On tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the beginning of rumblings from fall camp and more
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Offensive line camp update
by Jim Comparoni;
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More camp updates
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Miles McVay commits to Alabama
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