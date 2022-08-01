 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (8/1/22): Ramil commits, visit reactions, more
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Nightly Recruiting Briefing (8/1/22): Ramil commits, visit reactions, more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the commitment of Stanton Ramil, some 2024 recruiting reactions, and more.

Stanton Ramil commits

Twitter reaction 

2024 recruits react to SpartanDawg Con

Two more recruiting reactions came in on Monday as we will continue to have more throughout the week. Stay tuned to SpartanMag.com for more visit updates.

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