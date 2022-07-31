Nightly Recruiting Briefing (7/31/22): Nick Marsh commitment, more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the commitment of Nick Marsh and more.
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Nicholas Marsh commits
Michigan State started their 2024 recruiting class with a big wave, landing River Rouge (MI) four-star wide receiver, Nicholas Marsh, on Sunday. Marsh is ranked the No.42 overall recruit in the 2024 class.
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Twitter reaction
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