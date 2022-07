Nightly Recruiting Briefing (7/20/22): New visitors, '23 recruit update

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss new visitors and more

New SpartanDawg Con visitors

Four-star Chicago (IL) Kenwood, defensive end, Marquise Lightfoot, will be attending the Michigan State junior day event at the end of the month. Lightfoot holds offers from Auburn, USC, Notre Dame and more.

Another SpartanDawg Con visitor added to the list is three-star, Belleville (MI), linebacker Jeremiah Beasley. His other offers include Michigan, Tennessee, Louisville, and more. Beasley is also the younger brother of current Spartan, Maliq Carr.

Payton Kirkland trending to Texas