Nightly Recruiting Briefing (6/8/22): Another commit, more offers
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss some new offers, gearing up for another weekend of official visits, and more.
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