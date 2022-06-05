Nightly Recruiting Briefing (6/5/22): OVs wrap up, new ones scheduled, more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the end of the weekends official visits, new visitors, and more
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