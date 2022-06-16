 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (6/15/22): visitors, top schools, and more.
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Nightly Recruiting Briefing (6/15/22): visitors, top schools, and more.

2023 four-star DE Bai Jobe
2023 four-star DE Bai Jobe (Rivals.com)
Noah Sprunger • SpartanMag
Staff
@rivalsnoah

Spartans Make The Cut

2023 four-star DT Kayden McDonald released his Top 10 list on Thursday. The Suwanee (GA) North Gwinnett recruit included the Spartans among a solid group of schools. Michigan, Ohio State, Clemson, Oklahoma, Georgia, Texas A&M, Arkansas, Florida, and NC State round out the rest of his list.

McDonald has an official visit to Michigan State next weekend, June 24-26.

The 6-foot-3, 310-pound defensive tackle spoke to Rivals.com National Analyst Jed May and broke down his top schools. You can find the full article HERE.

Phil Steele's Preseason All-Americans

New Offers

Michigan State offered 2024 Lake Cormorant (MS) High School four-star DE Kamarion Franklin Thursday afternoon. The 6-foot-6, 255-pounder is the latest in a string of 2024 offers dished out by the Spartans.

Franklin holds additional offers from Alabama, Georgia, Michigan, Texas, Texas A&M, Mississippi State, Ole Miss, and more.

MSU has offered 6-foot-8, 310-pound OT Ory Williams from San Marcos (TX) High School.

The massive three-star 2024 recruit held previous offers from Baylor, Texas, Houston, Oklahoma State, LSU, Texas Tech, and UTSA.

Welcome to the Future!

Weekend Official Visitors

You can find the weekend preview HERE.

You can find the full list of visitors HERE.


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