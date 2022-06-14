 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (6/14/22): Four-star commitments
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Nightly Recruiting Briefing (6/14/22): Four-star commitments

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the commitment of Jaylon Braxton and Clay Wedin

Jaylon Braxton commits

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Clay Wedin commits

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