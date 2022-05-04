SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (5/4/22): Official visit, new offers, etc
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football
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Nightly Recruiting Briefing (5/4/22): Official visit, new offers, etc
Jason Killop
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SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss new 2024 offers along with another 2023 official visit graphic.
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