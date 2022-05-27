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Nightly Recruiting Briefing (5/27/22): Jayden Wayne top six, updates, etc

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonights Nightly Recruiting Briefing we will discuss quotes from Jayden Wayne and his top six along with more quick recruiting updates.

Jayden Wayne top six 

Five-star DE Jayden Wayne is ranked the No.10 overall recruit and the No.2 overall defensive end in the country. On Friday he released a top group of six, including Michigan State the only school he hasn’t visited. Oregon, Georgia, LSU, Miami (FL), and Alabama were also included.

SpartanMag.com caught up with Wayne to discuss Michigan State.

“Coach BT (Brandon Jordan) has been pretty consistent. I felt good vibes from coach Tucker. I feel they could develop me for the next level. They are a top 10 team as well.

Michigan State joined the party late, but I am still considering them. I think it’s pretty equal.”

Michigan State will most likely get an unofficial visit the first weekend of June, but the plans are not finalized yet. Wayne officially visited Georgia last weekend. He will visit LSU, Miami (FL), and Oregon in June. He also plans to take an official to Alabama in the fall, which means the unofficial visit in this summer could be the only at-bat for the Spartans.

Jayden Bonsu official visits 

2023 four-star New Jersey safety Jayden Bonsu announced four of his official visits, all coming in June.

As SpartanMag.com previously reported, Bonsu will take an official visit on June 10th. He will also visit Miami (FL), Ohio State and Texas. His other offers include Georgia, Alabama, Oklahoma, USC, Clemson, and many more.

Ohio State is perceived as Michigan States biggest threat.

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