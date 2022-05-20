SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (5/20/22): Recruiting buzz
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Nightly Recruiting Briefing (5/20/22): Recruiting buzz
Jason Killop
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SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss recruiting buzz from the 2023 and 2024 class.
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