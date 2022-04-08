Nightly Recruiting Briefing (4/8/22): New offers, top ten, and more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
2023 visitors on campus
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SpartanMag.com will have articles with reactions from both Payton Kirkland and Colton Hood on Saturday.
2024 offer
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Top ten for 2023 WR
Michigan State made the top ten for 2023 three-star WR Fredrick Moore out of St. Louis (MO) along with Texas A&M, Arkansas, Indiana, and more.
Moore says he will visit East Lansing during the summer.
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New recruiting graphic
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