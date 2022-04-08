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Nightly Recruiting Briefing (4/8/22): New offers, top ten, and more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

2023 visitors on campus

SpartanMag.com will have articles with reactions from both Payton Kirkland and Colton Hood on Saturday.

2024 offer 

Top ten for 2023 WR

Michigan State made the top ten for 2023 three-star WR Fredrick Moore out of St. Louis (MO) along with Texas A&M, Arkansas, Indiana, and more.

Moore says he will visit East Lansing during the summer.

New recruiting graphic 

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