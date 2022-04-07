Nightly Recruiting Briefing (4/7/22): 2023, ‘24, and ‘25 visitors, more

PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FU1BOIGhhcyBhIHNob3cgY2FsbGVkIOKAnFRoZSBEcmFmdOKAnSBm
b3IgcHJvc3BlY3RzIGluIHRoZSAyMDIyIE5GTCBEcmFmdC4gT24gdGhlIGZp
cnN0IGVwaXNvZGUsIHRoZXkgdGFsayBhYm91dCBob3cgTVNVIGxhbmRlZCBS
QiBLZW5uZXRoIFdhbGtlciBpbiB0aGUgdHJhbnNmZXIgcG9ydGFsLiA8YnI+
PGJyPk1lbCBUdWNrZXIgY2FsbGVkIGhpbSBhIOKAnDEwIHBsYXkgZ3V5LiBJ
ZiB5b3UgaGF2ZSB0byB3YXRjaCBtb3JlIHRoYW4gMTAgcGxheXMgb24gYSBw
bGF5ZXIsIGhl4oCZcyBub3QgZm9yIHlvdS7igJ0gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzRpaUdnMDY5U20iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80aWlHZzA2OVNt
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ1c3NlbGwgQnJvd24gKEBSdXNzTkZMRHJhZnQp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUnVzc05GTERyYWZ0L3N0
YXR1cy8xNTEyMTkzODg5NjQxNDE4NzY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkFwcmlsIDcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgTWUgdnMgTWUsIEkgY29tcGV0ZSB3aXRoIG15c2VsZiBk
YWlseSEgIEdldCAxJSBiZXR0ZXIhIPCfjqggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9yZWFsZHNub3c/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJl
YWxkc25vdzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0dldFRoaXNXb3JrP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jR2V0VGhpc1dvcms8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9r
Ymp6emdScTV2Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20va2JqenpnUnE1djwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBDb2FjaCBCcmFuZG9uIEpvcmRhbiAoQENvYWNoQlRKb3JkYW4p
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCVEpvcmRhbi9z
dGF0dXMvMTUxMjE4NTc5ODI2MjY3MzQxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5BcHJpbCA3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5J4oCZbGwgYmUgdGhlaXIg8J+YgfCfmIE8L3A+Jm1kYXNoOyBSeWFu
IFlhaXRlcyAoQHJ5YW5feWFpdGVzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3J5YW5feWFpdGVzL3N0YXR1cy8xNTEyMjE5NzE2ODg2MTgzOTQ1
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==