Nightly Recruiting Briefing (4/25/22): Coaches on the road and more.

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VISITORS
Michigan State played host to TJ and Tevin Metcalf, cousins of former Ole Miss standout and NFL superstar DK Metcalf.
TJ Metcalf is three-star safety prospect in the class of 2023 holding offers from MSU, Michigan, Florida State, Ole Miss, Missouri, Miami (FL), Penn State, and more.
Tevis Metcalf, who is a class of 2024 defensive back, is not currently ranked, but holds offers from Arkansas, Jackson State, and Alabama A&M.
The two brothers play together locking down Pinson (AL) Valley's secondary.
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2024 three-star defensive back Stephen Ellison, another member of the National Playmakers Academy contingency, was on campus this weekend with the training academy's group.
The 5-foot-11, 180-pound recruit from Murfreesboro (TN) Oakland holds offers from Ole Miss, Toledo, Florida Atlantic, and Eastern Kentucky.
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COACHES ON THE ROAD
Michigan State coaches are on the road again this week during the recruiting evaluation period.
Notably, MSU Running Back's Coach Effrem Reed was in Texas visiting New Caney (TX) High School, home of four-star MSU commit Kedrick Reescano. Reed also visited El Campo (TX) High School which houses four-star running back target Rueben Owens II.
MSU Defensive Back's Coach Harlan Barnett will visit Seattle (WA) Rainier Beach tomorrow. 2023 four-star and Rainier Beach standout cornerback Caleb Presley is a major target of MSU.
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