Nightly Recruiting Briefing (4/24/22): Rivals Camp, 2023 visitors, more.

Rivals Camp Series: Indianapolis
2023 East St. Louis (IL) 4⭐️ OT Miles McVay:
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McVay is a major target for Michigan State and Offensive Line Coach Chris Kapilovic during the 2023 recruiting cycle.
The 6-foot-7, 336-pound tackle recently released a Top Twelve including Michigan State, Missouri, Illinois, Alabama, Oklahoma, Michigan, Florida, Oregon, and a handful more.
McVay took home Offensive Line MVP honors at today's Rivals Camp Series in Indianapolis, Indiana.
2024 Detroit River Rouge 4⭐️ WR Nick Marsh:
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Marsh, hailing from Detroit River Rouge, is widely considered one of the top 2024 recruits in the state of Michigan.
The 6-foot-3, 180-pound receiver was fresh-off a Michigan State Green and White game visit and Michigan unofficial visit when he showcased his abilities at Sunday's Rivals Camp Series: Indianapolis.
Marsh holds visits from Michigan State, Michigan, Notre Dame, Penn State, Tennessee, Kentucky, and more.
2023 St. Louis (MO) Cardinal Ritter 3⭐️ WR Fredrick Moore and Kankakee (IL) High School 3⭐️ CB Jyaire Hill:
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Moore and Hill, who competed on opposite sides of the ball Sunday, both holds Michigan State offers.
Moore, the 6-foot-1, 159-pound receiver, holds additional offers from Michigan, Iowa, Penn State, Texas A&M, Indiana, Arkansas, and more. Moore was the runner-up for Sunday's overall Rivals Camp MVP.
Hill, the 6-foot-2, 180-pound defensive back, visited East Lansing back in late-January for MSU's Junior Day recruiting event. Hill holds additional offers from Michigan, Notre Dame, Penn State, Iowa, Mississippi State, Missouri, Wisconsin, and more.
2024 West Bloomfield (MI) High School 3⭐️ DB Jamir Benjamin:
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The 5-foot-10, 165-pound defensive back's, who's recruitment is bursting at the seams, had a standout performance during Sunday's camp. The performance earned the three-star an invite to Rivals' Five-Star Underclassman Camp later this year.
Benjamin, who holds an offer from Michigan State, has additional offers from Michigan, Tennessee, Louisville, Northwestern, Nebraska, Pittsburgh, and more.
2023 VISITOR
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2023 Provo (UT) Timpview four-star OL Spencer Fano was in East Lansing Saturday for an unofficial visit.
The 6-foot-4, 260-pound lineman was offered by MSU in late-January. Fano holds additional offers from Michigan Oregon, Penn State, Stanford, Baylor, Miami (FL), and many more.
Fano was also in Ann Arbor for an unofficial visit on Friday.
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Demitrius Bell, who held an invite to Sunday's Rivals Camp in Indianapolis, made the trip to East Lansing for an unofficial visit instead.
The 2023 Murfreesboro (TN) Blackman 3⭐️ athlete has an impressive offer list that includes Michigan State, LSU, Penn State, Ole Miss, Kentucky, and more.
Bell is capable of playing multiple positions on both sides of the ball, but received his MSU offer from Wide Receiver's Coach Courtney Hawkins.
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