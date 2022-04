Nightly Recruiting Briefing (4/24/22): Rivals Camp, 2023 visitors, more.

Rivals Camp Series: Indianapolis





2023 East St. Louis (IL) 4⭐️ OT Miles McVay:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01jVmF5TWlsZXM/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1jVmF5TWlsZXM8L2E+IGhlcmUgYXQg dGhlIFJpdmFscyBjYW1wIGluIEluZHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1U4UDVNc0w4eU0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9VOFA1TXNMOHlNPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEphc29uIEtpbGxvcCAoQFJpdmFsc0tpbGxvcCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNLaWxsb3Avc3RhdHVzLzE1 MTgyMzkwODAzNDEwMzI5NjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwg MjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

McVay is a major target for Michigan State and Offensive Line Coach Chris Kapilovic during the 2023 recruiting cycle. The 6-foot-7, 336-pound tackle recently released a Top Twelve including Michigan State, Missouri, Illinois, Alabama, Oklahoma, Michigan, Florida, Oregon, and a handful more. McVay took home Offensive Line MVP honors at today's Rivals Camp Series in Indianapolis, Indiana.





2024 Detroit River Rouge 4⭐️ WR Nick Marsh:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OaWNrIE1hcnNoIHdpdGggdGhlIHN0cm9uZyByb3V0ZS4gQmVlbiBz aGFycCBhbGwgYWZ0ZXJub29uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL05pY2tNYXJzaF8zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOaWNrTWFy c2hfMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29CcWEzeXYzWW8iPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9vQnFhM3l2M1lvPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphc29u IEtpbGxvcCAoQFJpdmFsc0tpbGxvcCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9SaXZhbHNLaWxsb3Avc3RhdHVzLzE1MTgzMTE0MDk4MzAwNDc3 NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Marsh, hailing from Detroit River Rouge, is widely considered one of the top 2024 recruits in the state of Michigan. The 6-foot-3, 180-pound receiver was fresh-off a Michigan State Green and White game visit and Michigan unofficial visit when he showcased his abilities at Sunday's Rivals Camp Series: Indianapolis. Marsh holds visits from Michigan State, Michigan, Notre Dame, Penn State, Tennessee, Kentucky, and more.





2023 St. Louis (MO) Cardinal Ritter 3⭐️ WR Fredrick Moore and Kankakee (IL) High School 3⭐️ CB Jyaire Hill:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIHBhaXIgb2YgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgMjAyMyBvZmZlcnMgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GcmVkcmlja01vb3JlNl8/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZyZWRyaWNrTW9vcmU2XzwvYT4gKFdSKSBm YWNlcyBvZmYgYWdhaW5zdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0p5YWlyZVN1Z2E/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEp5YWlyZVN1Z2E8 L2E+IChEQikuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mVWlFb29hYkZjIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vZlVpRW9vYWJGYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXNv biBLaWxsb3AgKEBSaXZhbHNLaWxsb3ApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vUml2YWxzS2lsbG9wL3N0YXR1cy8xNTE4MzExMjE2MDk1MTQ1 OTg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Moore and Hill, who competed on opposite sides of the ball Sunday, both holds Michigan State offers. Moore, the 6-foot-1, 159-pound receiver, holds additional offers from Michigan, Iowa, Penn State, Texas A&M, Indiana, Arkansas, and more. Moore was the runner-up for Sunday's overall Rivals Camp MVP. Hill, the 6-foot-2, 180-pound defensive back, visited East Lansing back in late-January for MSU's Junior Day recruiting event. Hill holds additional offers from Michigan, Notre Dame, Penn State, Iowa, Mississippi State, Missouri, Wisconsin, and more.





2024 West Bloomfield (MI) High School 3⭐️ DB Jamir Benjamin:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4yMDI0IFdlc3QgQmxvb21maWVsZCBEQiBKYW1pciBCZW5qYW1pbiAo PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYW1pckI2P3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYW1pckI2PC9hPikgaGVyZSBhdCB0aGUgUml2YWxz IGNhbXAgcm9ja2luZyB0aGUgbmVvbiBNU1UgZ2xvdmVzIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9wYWt0bENSSDU1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vcGFrdGxD Ukg1NTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYXNvbiBLaWxsb3AgKEBSaXZhbHNLaWxs b3ApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzS2lsbG9w L3N0YXR1cy8xNTE4MjkyOTQ3Mjg4MTQxODI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkFwcmlsIDI0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGhvbm9yZWQsIHRoYW5rIHlvdSBmb3IgdGhlIGludml0ZSEg U2VlIHnigJlhbGwgaW4gQVRMLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vamdY dVpSbTA3ayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2pnWHVaUm0wN2s8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgSmFtaXIgQmVuamFtaW4gM+KtkO+4jyBDQiAoQEphbWlyQjYpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmFtaXJCNi9zdGF0dXMvMTUx ODMzMzM1NjA5NzgyMjcyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAy NCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

The 5-foot-10, 165-pound defensive back's, who's recruitment is bursting at the seams, had a standout performance during Sunday's camp. The performance earned the three-star an invite to Rivals' Five-Star Underclassman Camp later this year. Benjamin, who holds an offer from Michigan State, has additional offers from Michigan, Tennessee, Louisville, Northwestern, Nebraska, Pittsburgh, and more.

2023 VISITOR

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Mb3ZlZCBteSB0aW1lIGluIEVhc3QgTGFuc2luZyEgVGhhbmsgeW91 IHRvIGFsbCB0aGUgY29hY2hlcyB3aG8gbWFkZSBpdCBzdWNoIGEgZ3JlYXQg dGltZSEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hDS2Fw P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENLYXA8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfbXR1Y2tlcj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfbXR1Y2tlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvR3JlZW4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dyZWVuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vdnhEcXZlWGloZiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Z4RHF2ZVhp aGY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU3BlbmNlciBGYW5vIChARmFub1NwZW5jZXIp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmFub1NwZW5jZXIvc3Rh dHVzLzE1MTgzNjExNzQ0NzkyMjg5Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QXByaWwgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

2023 Provo (UT) Timpview four-star OL Spencer Fano was in East Lansing Saturday for an unofficial visit. The 6-foot-4, 260-pound lineman was offered by MSU in late-January. Fano holds additional offers from Michigan Oregon, Penn State, Stanford, Baylor, Miami (FL), and many more. Fano was also in Ann Arbor for an unofficial visit on Friday.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB2aXNpdCBhdCBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSBVbml2 ZXJzaXR5ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9t dHVja2VyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9tdHVja2VyPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVNVX0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29HcmVlbj9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvR3JlZW48L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9SRUxFTlRMRVNTP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUkVMRU5UTEVTUzwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3NwYXJ0 YW5zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jc3BhcnRh bnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lYjcwWEtMVzZIIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vZWI3MFhLTFc2SDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZW1pdHJp dXMgQmVsbCAoQGRiMV8xbykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9kYjFfMW8vc3RhdHVzLzE1MTgzMTYyMzEyNDExNzkxMzY/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Demitrius Bell, who held an invite to Sunday's Rivals Camp in Indianapolis, made the trip to East Lansing for an unofficial visit instead. The 2023 Murfreesboro (TN) Blackman 3⭐️ athlete has an impressive offer list that includes Michigan State, LSU, Penn State, Ole Miss, Kentucky, and more. Bell is capable of playing multiple positions on both sides of the ball, but received his MSU offer from Wide Receiver's Coach Courtney Hawkins.

NEW OFFER

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhbiBhbWF6aW5nIHVub2ZmaWNpYWwgdmlzaXQgYW5kIGNv bnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hfVEdpbG1vcmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX1RH aWxtb3JlPC9hPiBJ4oCZbSBleHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZl IGFuIG9mZmVyIGZyb20gTWljaGlnYW4gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1TVV9Gb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFJ1ZmZpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QENvYWNoUnVmZmluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Db2FjaEVXZmI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo RVdmYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFzZV9D b2NocmFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFzZV9Db2NocmFuPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05HSFNGQj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkdIU0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vM3BxOHZHZGdrZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNwcTh2R2Rna2c8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgdmFuY2UgYm9seWFyZCAoQHZhbmNlYm9seWFyZCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS92YW5jZWJvbHlhcmQvc3RhdHVz LzE1MTgyNTUyMjU5MzI1NTgzMzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXBy aWwgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==