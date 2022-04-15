SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (4/15/22): Visitors making their way to campus
PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
{{ timeAgo('2022-04-15 18:36:06 -0500') }}
football
Edit
Nightly Recruiting Briefing (4/15/22): Visitors making their way to campus
Jason Killop
•
SpartanMag
Staff
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIG5ldyBhcHByb2FjaCB0byBOSUwgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9BdGhsZXRpY3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QE1TVV9BdGhsZXRpY3M8L2E+Ljxicj48YnI+4oCcVG8gZ2V0IGNv
bnRleHQgb24gd2hlcmUgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgZmFsbHMgKGluIHRoZSBu
YXRpb25hbCBOSUwgbGFuZHNjYXBlKSwgYW5kIEkgdGhpbmsgZXZlbiBieSBo
YXZpbmcgZXZlbnRzIGxpa2UgdGhpcywgaW52ZXN0aW5nIGFuZCBoYXZpbmcg
dGhpcyBncmVhdCB0dXJub3V0LCAoTVNVKSBpcyBhaGVhZCBvZiBhIGxvdCBv
ZiBvdGhlciBzY2hvb2xz4oCm4oCdIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92
OVRzcDlhaWRXIj5odHRwczovL3QuY28vdjlUc3A5YWlkVzwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQE1TVV9Gb290YmFsbCkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGwvc3Rh
dHVzLzE1MTUwMzA5NzI5NDQ4NTUwNDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXByaWwgMTUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NU1UgaGFzIGJlZW4gYXQgdGhlIGZvcmVmcm9udCBvZiBOYW1lLCBJ
bWFnZSwgYW5kIExpa2VuZXNzIHNpbmNlIHRoZSBiZWdpbm5pbmcuIDxicj48
YnI+R28gYmVoaW5kIHRoZSBzY2VuZXMgb2YgdGhlIE5JTCBTdW1taXQgd2Ug
aG9zdGVkIGxhc3QgbmlnaHQgYXQgU3BhcnRhbiBTdGFkaXVtLCB3aXRoIGd1
ZXN0IGFwcGVhcmFuY2VzIGZyb20gb3VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTVNVX0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBN
U1VfRm9vdGJhbGw8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL01TVV9Wb2xsZXliYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNU1Vf
Vm9sbGV5YmFsbDwvYT4gY29hY2hlcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
LzZCVThWTUwwWXoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS82QlU4Vk1MMFl6PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIEF0aGxldGljcyAoQE1TVV9BdGhs
ZXRpY3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNVX0F0aGxl
dGljcy9zdGF0dXMvMTUxNTA0NDQzMTQ3NjM5NjAzNT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAxNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2Fuc3RhdGUucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL25pZ2h0bHktcmVjcnVpdGluZy1icmllZmluZy00LTE1
LTIyLXZpc2l0b3JzLW1ha2luZy10aGVpci13YXktdG8tY2FtcHVzIgogIH0p
OwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRl
RWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNC
eVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8v
IGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdl
IGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0
dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50
Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJl
c2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUy
Rm1pY2hpZ2Fuc3RhdGUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZuaWdodGx5LXJl
Y3J1aXRpbmctYnJpZWZpbmctNC0xNS0yMi12aXNpdG9ycy1tYWtpbmctdGhl
aXItd2F5LXRvLWNhbXB1cyZjNT0yMDIyNzMzMTE1JmN2PTIuMCZjaj0xJmNz
X3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFn
IC0tPgoKCg==