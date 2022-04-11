Nightly Recruiting Briefing (4/11/22): Four-star visitors, top eights more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
Spartans make top eights
Michigan State made the top eight for Miami (FL) WR William Fowles. Fowles took an unofficial visit to Michigan State last fall for a game day trip.
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Herring discusses his top eight with Clint Cosgrove.
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2023 OL target posts new graphic
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2023 Texas DE talks offer
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New 2023 visitor for spring game
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Previously reported visitor
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