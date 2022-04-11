 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (4/11/22): Four-star visitors, top eights more
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Nightly Recruiting Briefing (4/11/22): Four-star visitors, top eights more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

Spartans make top eights

Michigan State made the top eight for Miami (FL) WR William Fowles. Fowles took an unofficial visit to Michigan State last fall for a game day trip.

Herring discusses his top eight with Clint Cosgrove.

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