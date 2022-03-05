In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss a new offer, a few 2024 and 2025 recruiting updates and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVpciBzdG9yaWVzIGFyZSBqdXN0IGJlZ2lubmluZyDwn5OWIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxDb21iaW5l
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkZMQ29tYmlu
ZTwvYT4gLy8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L1NENEw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTRDRM
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYVgxQzlWRUtoZCI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2FYMUM5VkVLaGQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4g
U3RhdGUgRm9vdGJhbGwgKEBNU1VfRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNVX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTAwMjI2NjI5
MzA5NzYzNTg3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDUsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LOSBzaG93ZWQgd2h5IGhlIGlzIGEgcmFyZSBicmVlZCBpbiBJbmR5
IPCfkLYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05G
TENvbWJpbmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNO
RkxDb21iaW5lPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvU0Q0TD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I1NENEw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Nb2pqbkNzOEcwIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vTW9qam5DczhHMDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNo
aWdhbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQE1TVV9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1MDAx
MzE4MDE4Njc2ODU4ODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggNSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK