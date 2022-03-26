In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we have visit reactions from multiple 2024 and 2025 recruits who have been on campus the past couple days.
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