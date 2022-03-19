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Nightly Recruiting Briefing (3/19/22): Talented West Coast group on campus

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss a top schools list, visitors and more.

As we have discussed extensively, 2023 four-star OL Madden Sanker made it to campus.

Top 13

Michigan State made the cut for 2023 four-star DB Avery Stuart. Stuart tells SpartanMag.com that he will visit Michigan State this summer.

North Carolina, Arkansas, Auburn, Oklahoma and others are active in the recruitment.

 Recruits from out West making the trip

Trainer and head coach David Hill brought the following recruits from the West Coast.

Collins Acheampong does not hold a Michigan State offer but does hold offers from Michigan, Colorado, Oregon, UCLA, USC and others. The 6-foot-8 225-pound DE has intriguing size for the Michigan State staff to asses while the group is on campus.

6-foot-7 300-pound OT Elijha Payne holds strong offers from Arizona State, Florida State, Miami, Oregon and others. Michigan State could join the group in the future.

2024

Eugene Brooks is a 2024 interior OL who has become popular on the recruiting scene holding offers from Arizona, Florida State, Georgia, Texas, USC and others.


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