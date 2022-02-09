In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the official hiring of Marco Coleman, three Spartans invited to the combine and more.
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