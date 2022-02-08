 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (2/8/22): QB news and more
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Nightly Recruiting Briefing (2/8/22): QB news and more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the days interviews including newest MSU QB commit and the reaction from a top target.

Adam Gorney sits down with newest 2023 Michigan State QB commit

Gorney also catches up with Dante Moore

SpartanMag.com also spoke to Detroit King head coach Ty Spencer. Spencer was surprised by the addition to Michigan State's class, but understands that Michigan State will still be after Moore.

Both Moore and Spencer both have been in touch with Mel Tucker and Jay Johnson since the commitment of Edmundson.

Football recruiting Q&A on the Underground Bunker

This morning there was a football recruiting Q&A on the Underground Bunker message board. The discussion can be found HERE.

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