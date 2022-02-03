In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss some minor recruiting news from Thursday.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdOKAmXMgYmVhdXRpZnVsIG5vIG1hdHRlciB0aGUgc2Vhc29uIPCf
jKjwn5iNIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9H
b0dyZWVuP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29H
cmVlbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0dvV2hpdGU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH
b1doaXRlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTmhiSDkzNnhONCI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL05oYkg5MzZ4TjQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWVsIFR1
Y2tlciAoQENvYWNoX210dWNrZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQ29hY2hfbXR1Y2tlci9zdGF0dXMvMTQ4OTI5NDY0MDkwMTc3MTI2
NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAzLCAyMDIyPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGF5aW5nIEhPTUXwn5Ka8J+kjSEhISA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29HcmVlbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvR3JlZW48L2E+8J+SmvCfqpMgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzJuZFlZZERkQUEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8y
bmRZWWREZEFBPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvaG5hdGhhbiBTbGFjayBKciAo
QEpvaG5hdGhhblNsYWNrMikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Kb2huYXRoYW5TbGFjazIvc3RhdHVzLzE0ODkyMjI2ODgxOTk2NTU0MzM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMywgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK