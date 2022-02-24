Nightly Recruiting Briefing (2/24/22): New 2023 offers, portal rankings
Jason Killop • SpartanMag
Staff
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYWNrIGhvbWUgY3JhZnRpbuKAmSBmb3IgTkZMIFN1bmRheeKAmXMg d2l0aCBvbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgaW4gdGhlIGJ1c2luZXNzIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCVEpvcmRhbj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hCVEpvcmRhbjwvYT4g8J+OqCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NoaWxpcXVlODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QFNoaWxpcXVlODk8L2E+IC8vIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TRDRMP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jU0Q0TDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0pk bVh4VjAyWHUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KZG1YeFYwMlh1PC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChATVNVX0Zvb3RiYWxs KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbC9z dGF0dXMvMTQ5Njk4MDE1OTk3MDI5NTgxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5GZWJydWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XT1JLSU7igJkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JaYXdTenpX S3IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SWmF3U3p6V0tyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChATVNVX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMv MTQ5Njk1MDMxMjIyOTIxMjE2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJy dWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYWcgV29yayEhISBORkwgVHJlbmNoZXMhISA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NoaWxpcXVlODk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFNoaWxpcXVlODk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tbUxW UFc1Q0kyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbW1MVlBXNUNJMjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBDb2FjaCBCcmFuZG9uIEpvcmRhbiAoQENvYWNoQlRKb3JkYW4pIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hCVEpvcmRhbi9zdGF0 dXMvMTQ5NjkwNjIyMjAwMzQ5MDgxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G ZWJydWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
New offers
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ IEkgQW0gQmxlc3NlZCBhbmQgVGhhbmtmdWwgVG8gSGF2ZSBSZWNlaXZlZCBB KG4pIE9mZmVyIEZyb20gTWljaGlnYW4gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSDwn5eh ICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVNVX0Zvb3RiYWxsPC9hPikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvR3JlZW4/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dyZWVuPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQnJlYWtlcmdhbmc/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCcmVha2VyZ2Fu ZzwvYT7wn5K/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NYVppVFRUbXNaIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vTWFaaVRUVG1zWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDYW1l cm9uIFVwc2hhdyBKciAoQENhbWVyb25VcHNoYXcyXykgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DYW1lcm9uVXBzaGF3Ml8vc3RhdHVzLzE0OTY5 MTExMDM2NDQ4NjQ1MTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkg MjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HYWRzZGVuIENvdW50eSBSZWNvcmRCcmVha2VyIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FtZXJvblVwc2hhdzJfP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDYW1lcm9uVXBzaGF3Ml88L2E+ICBIYXMgUmVjZWl2ZWQg QW4gT2ZmZXIgRnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hh cmxvbkJhcm5ldHQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhhcmxvbkJhcm5l dHQ8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9G b290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVNVX0Zvb3RiYWxsPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNU1lTmxWQnpKOCI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzVNZU5sVkJ6Sjg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29hY2ggUmlzIChA Q29hY2gyQmxlc3MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29h Y2gyQmxlc3Mvc3RhdHVzLzE0OTY5MDgxMTk3MjQ2NzUwNzI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIGhhdmUgcmVjZWl2ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIG1p Y2hpZ2FuIHN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkg8J+fouKaqu+4j+Kaq++4jzxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGFybG9uQmFybmV0dD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGFybG9uQmFybmV0dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QE1TVV9Gb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9KZXJlbXlPX0pvaG5zb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEplcmVteU9fSm9obnNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9KYW1leUR1Ym9zZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFtZXlE dWJvc2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmVyZW15 T19Kb2huc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZXJlbXlPX0pvaG5z b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5kcmV3X0l2 aW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbmRyZXdfSXZpbnM8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNfP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTEhTdmlraW5nc0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBMSFN2aWtpbmdzRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vMjI5RWxpdGU3djc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QDIy OUVsaXRlN3Y3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xo c3Zpa2luZ3NmYnJlYz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbGhzdmlraW5n c2ZicmVjPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo MkJsZXNzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaDJCbGVzczwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2tib2NxU0EyZU8iPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9rYm9jcVNBMmVPPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtldmlzIFRob21hcyAo QEJhbGxpc2xpZmVrdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C YWxsaXNsaWZla3Qvc3RhdHVzLzE0OTY4OTk0ODcwOTYzMTE4MTc/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Mike Farrells Big Ten transfer portal rankings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGVyZSBkbyB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL1NwYXJ0YW5zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jU3BhcnRhbnM8L2E+IHN0YW5kIGluIEJpZyBUZW4gdHJhbnNm ZXIgcmFua2luZ3M/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2 YWxzUG9ydGFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSaXZhbHNQb3J0YWw8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9jcUZHV2RvNENEIj5odHRwczov L3QuY28vY3FGR1dkbzRDRDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWtlIEZhcnJlbGwg KEByaXZhbHNtaWtlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Jp dmFsc21pa2Uvc3RhdHVzLzE0OTY5MzQyMDk1OTU3OTM0MjE/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==