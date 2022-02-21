Nightly Recruiting Briefing (2/21/22): 2023s Hall, Yaites, and Etta update
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss an update on 2023 four-star IMG Jordan Hall, the top four of 2023 four-star Texas DB Ryan Yaites, and the decision timeline of Enow Etta.
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