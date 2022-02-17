Nightly Recruiting Briefing (2/17/22): Transfer portal OL target, more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonights Nightly Recruiting Briefing we will discuss a new transfer portal OL target, a top100 2023 prospect who locked in a visit and more.
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