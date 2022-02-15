In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we discuss day one of the football off-season training program, 2023 four-star WR William Fowles releases his top ten, Dante Moore sits down with Adam Gorney and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbiBoaXMgZm91cnRoIE5GTCBzZWFzb24gd2l0aCB0aGUgUmFtcywg
QnJpYW4gQWxsZW4gc3RhcnRlZCAxNiBvZiAxNyByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBn
YW1lcyBhbmQgYWxsIGZvdXIgcGxheW9mZiBnYW1lcyBhdCBjZW50ZXIgZm9y
IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhbXNORkw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJhbXNORkw8L2E+LiBIZSBwbGF5ZWQgMSwx
ODEgc25hcHMgaW4gMjAgdG90YWwgZ2FtZXMuPGJyPjxicj5Gcm9tIGEgQmln
IFRlbiBDaGFtcCB0byBhIFN1cGVyIEJvd2wgQ2hhbXAg8J+PhiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvU0Q0TD9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NENEw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9JM2R6UTJST1ZJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSTNkelEy
Uk9WSTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAo
QE1TVV9Gb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N
U1VfRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE0OTM3MjkxNDM3OTEzMDg4MDA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBkYXkgb2Yg8J2XpvCdl6fwnZejIChTcGFydGFuIFRyYWlu
aW5nIFByb2dyYW0pIOKbve+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvUkVMRU5UTEVTUz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1JFTEVOVExFU1M8L2E+IDxicj48YnI+Rm9sbG93IGFs
b25nIG9uIFR3aXR0ZXIgYW5kIEluc3RhZ3JhbSBmb3IgbGl2ZSB1cGRhdGVz
IPCfk7IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdFeVA2azQzWmQiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS83RXlQNms0M1pkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2Fu
IFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChATVNVX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5MzU4MDQ1
MTc3NjI0MTY2Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxNSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBkYXkgb2YgU3BhcnRhbiBUcmFpbmluZyBQcm9ncmFtIChT
VFApIOKbve+4j/CfkYrwn4++IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9DaG9wTGlmZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I0Nob3BMaWZlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
V1F5VEd0UjkwaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1dReVRHdFI5MGk8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWVsIFR1Y2tlciAoQENvYWNoX210dWNrZXIpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfbXR1Y2tlci9zdGF0dXMvMTQ5
MzY2OTE1ODY3MTg1NTYxOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFy
eSAxNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK