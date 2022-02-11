Nightly Recruiting Briefing (2/11/22): Top seven, portal entry and more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the top seven of Malik Hartford, Gissinger announcing his portal plans and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+8J+agiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0 YWcvUkVMRU5UTEVTUz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I1JFTEVOVExFU1M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9qUEow Nkt6Q0tyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20valBKMDZLekNLcjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSBGb290YmFsbCAoQE1TVV9Gb290YmFsbCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1VfRm9vdGJhbGwvc3Rh dHVzLzE0OTIyMDQ4NzUzNzkzNTU2NTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ RmVicnVhcnkgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Bbm90aGVyIHN1Y2Nlc3NmdWwgd2VlayBvZiB3b3JrIPCflKUgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvR3JlZW4/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dyZWVuPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVVR4eWtnc1JBciI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL1VUeHlrZ3NSQXI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gU3RhdGUg Rm9vdGJhbGwgKEBNU1VfRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTVNVX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDkyMjk0MDU4MjAyNTcw NzU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEyLCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TcGFydGFuIERhd2cgRm9yIExpZmU8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29HcmVlbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvR3JlZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9XeHBXZWNHc1VrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vV3hwV2VjR3NVazwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBFZmZyZW0gUmVlZCAoQEVyZWVkMjYpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRXJlZWQyNi9zdGF0dXMvMTQ5MjIzNTU5 OTkxNDQ0Mjc1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMSwg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db25ncmF0cyB0byBvdXIgU3R1ZGVudHMgb2YgdGhlIFdlZWshIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXR0aW5nSW5P dmVydGltZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1 dHRpbmdJbk92ZXJ0aW1lPC9hPiA8YnI+PGJyPkV4Y2VsbGluZyBpbiB0aGUg Y2xhc3Nyb29tIPCfk5Y8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0V0 aGFuX0JveWQxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFdGhhbl9Cb3lkMTwv YT4gLyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhZGVNY2RvbmFs ZDExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYWRlTWNkb25hbGQxMTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FJZ1h5T2ZHelgiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9RSWdYeU9mR3pYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIFN0YXRl IEZvb3RiYWxsIChATVNVX0Zvb3RiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5MjIyNjk0MjYzMTg4 Mjc2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMSwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21ldGltZXMgSSBkb27igJl0IHRoaW5rIHlvdSBoYXZlIHRvIHRl bGwgeW91ciBzdG9yeSwgVGltZSB3aWxs4oCmIPCfkpogPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NjYXJ5MmlnaHQ/c3JjPWhhc2gm YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTY2FyeTJpZ2h0PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUmVsZW50bGVzcz9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1JlbGVudGxlc3M8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0dy ZWVuP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29HcmVl bjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0VFeWcxRTFuODgiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9FRXlnMUUxbjg4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEsgSCBSIEkg UyAgQiBPIEcgTCBFIPCfpYAgKEBraHJpc19hMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9raHJpc19hMS9zdGF0dXMvMTQ5MjI5NTQ5Mzc4Mjg0 MzM5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMiwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PREMIUM CONTENT
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
Subscribe
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news