 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (2/1/22): A commitment coming?Top list and more
News More News
{{ timeAgo('2022-02-01 19:57:23 -0600') }} football Edit

Nightly Recruiting Briefing (2/1/22): A commitment coming?Top list and more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss a potential commitment for Michigan State, a top list, and more.

Johnathan Slack sets commitment date 

2023 Michigan State IOL target Johnathan Slack will be making his college decision on Wednesday afternoon. My futurecast is on Michigan State for tomorrow’s announcement. Slack projects as a center for Michigan State.

Michigan State makes the top 13 for San Jose (CA) WR

Michigan State made the top 13 for the 2023 four-star WR Jurrion Dickey.

Ma’a Gaoteote withdrawals name from the portal

2023 four-star IMG Cameron Lenhardt talks MSU visit

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}