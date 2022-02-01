Nightly Recruiting Briefing (2/1/22): A commitment coming?Top list and more
Jason Killop • SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss a potential commitment for Michigan State, a top list, and more.
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Johnathan Slack sets commitment date
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2023 Michigan State IOL target Johnathan Slack will be making his college decision on Wednesday afternoon. My futurecast is on Michigan State for tomorrow’s announcement. Slack projects as a center for Michigan State.
Michigan State makes the top 13 for San Jose (CA) WR
Michigan State made the top 13 for the 2023 four-star WR Jurrion Dickey.
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Ma’a Gaoteote withdrawals name from the portal
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2023 four-star IMG Cameron Lenhardt talks MSU visit
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