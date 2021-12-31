In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss all the social media in recruit happenings from the Peach Bowl. Several top 2023 targets and 2022 signees attended the game. While most were celebrating, others quickly went back to work. Here’s a collection of it all. Also a Spartan commit was nominated for the Army All-American game.
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