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Nightly Recruiting Briefing (11/26/22): In-state recruit back on the market

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss a pair of in-state recruits who just became back on the market and more.

After the announcement of Luke Fickell jumping from Cincinnati to Wisconsin, a pair of in-state recruits announced a decommitment from the Bearcats

The 6-foot-5, 230-pound, four-star tight end, out of Detroit (MI) Cass Tech, Khamari Anderson was a longtime Cincinnati commit before announcing his decommitment on Monday.

SpartanMag.com reached out to Anderson's teammate, Jalen Thompson who tells us Michigan State has a real chance in the recruitment and Thompson will be working his teammate hard.

Another in-state four-star, 6-foot-3 190-pound defensive back, Amare Snowden also decommitted from the Bearcats on Monday. Snowden was a key contributer on the Roseville (MI) team, former home of current Spartan freshman Tyrell Henry.

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