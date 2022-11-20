In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the visits from the weekend, more.
Michigan State commits enjoying time back on campus
Class of 2023 linebacker commit, Jordan Hall made it back to East Lansing over the weekend. The four-star has had a busy fall with his own season on IMG Academy in Bradenton (FL), but has been linked as a top target for Florida as the Gators look to flip the Spartan commit.
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Hall and his mother were able to take in the Spartan walk tradition.
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Michigan State also hosted 2024 four-star wide receiver commit, Nick Marsh, who was spotted posing with Jordan Hall and both of their mothers.
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The two families got to spend more time together at the game and throughout the weekend. Another relationship to strengthen the bond with Michigan State for both Spartan commitments.
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2023, ‘24, and ‘25 targets who also made the trip
Cincinnati (OH) Winton Woods, three-star running-back, Trey Cornist visited Michigan State for the first time, unofficially, over the weekend.
Cornist took an official visit to Kentucky last weekend, and has been linked to Ohio State as the Buckeyes look for a 2023 RB.
Michigan State will look to host Cornist for an official visit before signing day.
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C4 Sports Performance member, and new Spartan target Morgan Pearson also made his first MSU visit unofficially over the weekend. Pearson is being recruited as a LB, but also could have a future at the college level playing WR or DB.
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Pearson visited with his mother Pamela;
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Another member of the C4 group, Xadavien Sims, returned to East Lansing over the weekend. Sims visited with his mother as well.
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Michigan State sits at the top of the list for Sims, along with Oklahoma, Texas, and Texas A&M as well.
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2025 Spartan legacy Kaden Strayhorn was also in attendance. The son of Jason Strayhorn has been a regular on campus, but since his move to IMG Academy, Strayhorn has picked up a flurry of new offers including Michigan, Tennessee, Miami, and previously offered Alabama.
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