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football
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Nightly Recruiting Briefing (11/2/22): Bo Edmundson decommits, more
Jason Killop
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SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the decommitment of 2023 QB, and more.
Bo Edmundson decommits
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New 2024 offers
Rob Booker II, is a three-star tight end, from Waunakee (WI), who was offered by Ted Gilmore and Michigan State on Wednesday.
Booker II holds offers from Iowa, Iowa State, Wisconsin, Minnesota, and more.
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Cameron Frazier Jr. is a three-star athlete from Columbus (OH), who received an offer from Michigan State on Wednesday. He was offered by defensive back GA Gerren DuHart.
Frazier Jr. holds offers from Kentucky, Michigan, Pittsburgh, and more.
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