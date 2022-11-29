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football
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Nightly Recruiting Briefing (11/29/22): New official visit scheduled, more
Jason Killop
•
SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the visit of 2023 wide reciever Aziah Johnson, and more.
Aziah Johnson visit
Michigan State will host three-star Richmond (VA) wide receiver,
Aziah Johnson on an official visit over the weekend. Johnson has taken unofficial visits to Penn State, Virginia Tech, and South Carolina. He will return to see the Hokies for an official visit on Dec.17.
See the full December official visit list
here.
Michigan State commit selected for Under Armour All-American game
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Michigan State tight end
Daniel Barker announced his plans to enter the 2023 NFL Draft on Tuesday afternoon. Barker transferred to Michigan State for the 2022 season after spending his first four seasons with Illinois.
Michigan State kicker
Jack Stone also announced his plans to leave East Lansing via the transfer portal. Stone was passed over while splitting partial time with Auburn transfer Ben Patton in 2022.
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