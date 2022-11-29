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Nightly Recruiting Briefing (11/29/22): New official visit scheduled, more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the visit of 2023 wide reciever Aziah Johnson, and more.

Aziah Johnson visit

Michigan State will host three-star Richmond (VA) wide receiver, Aziah Johnson on an official visit over the weekend. Johnson has taken unofficial visits to Penn State, Virginia Tech, and South Carolina. He will return to see the Hokies for an official visit on Dec.17.

See the full December official visit list here.


Michigan State commit selected for Under Armour All-American game

More Michigan State social media:

Michigan State tight end Daniel Barker announced his plans to enter the 2023 NFL Draft on Tuesday afternoon. Barker transferred to Michigan State for the 2022 season after spending his first four seasons with Illinois.

Michigan State kicker Jack Stone also announced his plans to leave East Lansing via the transfer portal. Stone was passed over while splitting partial time with Auburn transfer Ben Patton in 2022.

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