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football
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Nightly Recruiting Briefing (10/21/22): Coaches on the road, more
Jason Killop
•
SpartanMag
Staff
In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss coaches on the road and more.
Michigan State sent Marco Coleman to Buford (GA) to see a group of 2024 prospects including KingJoseph Edwards, KJ Bolden, Jay Neal, and others.
Edwards has shown Michigan State a lot of love on social media, as Edwards and Bolden are both two of the most sough after athletes in the 2024 class.
Michigan State will host Edwards for his second trip to East Lansing when the Spartan’s face Rutgers.
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New offer
Michigan State offered 2023 defensive back, Saboor Karriem of West Orange (NJ). Karriem holds offers from Wisconsin, Syracuse, Pittsburgh, Illinois, Louisville, and more.
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