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Nightly Recruiting Briefing (10/17/22): Coaches on the road on bye, more

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss Michigan State coaches on the road, along with more.

Coaches on the road

As things begin to get interesting with current four-star running back commitment Kedrick Reescano, Mel Tucker and Effrem Reed have hit the road to recruit the bye week.

Tucker and Reed checked in on a pair of running backs committed to SEC schools in, Florida commit Treyaun Webb and Auburn commit Jeremiah Cobb.

Defensive assistant, TJ Hollowell, stopped in Allen HS in Texas. As of now there isn't any specific recruits to monitor, but Allen is a powerhouse in the region.

Hollowell also stopped in Denton (TX) home of 2023 defensive back Ryan Yaites.

Mel Tucker and Effrem Reed also visited of the newest offers, DB Cameron Wallace. Picture can be found here. Wallace was offered by Penn State within days of the Michigan State offer. More offers are expected as senior tape is passed around, but his list already includes Indiana, Washington State, and more.

Michigan State coaches also stopped into Cass Tech, home of 2023 commit Jalen Thompson, a typical stop for the Spartan staff.

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