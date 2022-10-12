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Nightly Recruiting Briefing (10/12/22): New 2023 offers

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss the group of 2023 offers the Michigan State has sent out in the past two days.

Courtney Hawkins offered 6-foot-3, 190-pound wide receiver, Chance Fitzgerald of Nolensville (TN). Fitzgerald holds offers from Kentucky, Louisville, Minnesota, Virginia Tech, and more.

Michigan State also decided to throw their hat in the ring with Gardena (CA) Junipero Serra defensive back Rodrick Pleasant. The 5-foot-11 corner holds offers from Miami, Penn State, USC, UCLA, Georgia, Tennessee, Texas, and many more. He has taken one official visit to Boston College and has two more scheduled to California and Oregon.

Jaelon "JB" Barbarin also announced an offer from Michigan State this week, holding other offers from Kansas State, Oregon State, California, and others.

SpartanMag.com will have an article on the offer to West Hills (CA) Chaminade linebacker Isaiah Chisom later this week, but the 6-foot-1, 220-pound LB holds other offers from USC, Washington, Nebraska, Colorado, Utah, California, and more but remains committed to Oregon State.

Chisom plans to visit Michigan State in the near future.

Mount Vernon (GA) Montgomery, DB/RB Cameron Wallace received an offer from Harlon Barnett this week. His offer list includes Georgia Tech, Indiana, Washington State, and more.

Tyler Scott, a defensive back out of Mableton (GA) Pebblebrook High, received an offer from Michigan State on Wednesday, the same day he was offered by Oklahoma, Maryland, and Eastern Carolina. Previously committed to Arkansas State, Scott decommitted on October 2nd. He has since also received offers from Alabama, Miami, Tennessee, Louisville, and more.

On Wednesday, Michigan State also sent an offer to Richmond (VA) Thomas Jefferson WR/DB, Aziah Johnson. Johnson holds offers from Virginia, North Carolina, Virginia Tech and more, all coming this fall.

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