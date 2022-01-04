In tonight’s Nightly Recruiting Briefing we will discuss Jayden Reed returning to Michigan State for his senior season. We also wish a happy birthday to head coach Mel Tucker.
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