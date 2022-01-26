 SpartanMag - Nightly Recruiting Briefing (1/26/22): Tucker on the road again, new offers
News More News
{{ timeAgo('2022-01-26 18:58:54 -0600') }} football Edit

Nightly Recruiting Briefing (1/26/22): Tucker on the road again, new offers

Jason Killop • SpartanMag
Staff

In tonight's Nightly Recruiting Briefing we will discuss the Michigan State coaches on the road including Mel Tucker in Utah, Courtney Hawkins in Texas, along with some new offers.

Coaches on the road, checking in on 2023 targets

Mel Tucker and Saeed Khalif were in Utah on Wednesday and stopped by the school of 2023 top100 linebacker Tausili Akana.

Akana has kept in close contact with Kevin Vickerson since receiving the offer from Michigan State and has a lot of interest in visiting the Spartans.

Courtney Hawkins visited Temple high-school in Temple, Texas where he checked in on 2023 target Mikal Harrison-Pilot. Pilot visited Michigan State in July.

“It was awesome that he came down,” Pilot said. “I hadn’t seen him since July and he just watched me workout and talked with the coaches.”

Mikals’ father is on staff at Temple as the co-DC and LBs coach. Being on staff his father was able to meet with Courtney Hawkins while passing through.

“I noticed the two of them talking in-between drills.” Pilot said.

Pilot only went on one visit in January to Oregon. Michigan State will look to host him for the second time in the spring.

New offers

While in Utah, Tucker and Khalif also stopped by Timpview High in Provo, where Michigan State offered four-star 2023 OT Spencer Fano.

Fano holds offers from Stanford, UCLA, Michigan, Penn State, Utah and many more. Chris Kapilovic will be involved with the OT soon, but Mel Tucker extended the offer.

2024 offer

Micah Hudson is a 2024 WR out of Lake Belton High School in Temple (TX) who received a Michigan State offer on Wednesday while Courtney Hawkins was in the area.

"Coach Hawkins came by today," Hudson told SpartanMag.com. "It felt good knowing he came all the way down just to offer and knowing that he cares."

Hudson has a lot of respect for the Spartans, with one small reservation.

“I think it’s pretty great. They had a really successful season,” Hudson said. “It’s a little chilly up there but other than that I think it’s great.”

Hudson holds offers from Ohio State, Texas, Oregon, and more.

Huge visitor added to the list

2023 four-star IMG linebacker Jordan Hall will be returning to Michigan State after visiting over the past summer.

When asked what made him want to return for a second unofficial visit Hall said,

“I just loved it the first time I was up and I had a weekend available.”

Hall is the 19th visitor and the eighth four-star added to the visitor list for this weekend. The full list can be found here.

Washingtom State grad transfer OL visiting MSU in the spring 

Spartans make top eleven for recently offered 2023 five-star

Spartans offered 2023 five-star DE Jayden Wayne yesterday and already made the top group. Story with quotes on Michigan State can be found here.

In case you missed it

A trio of St. John Bosco DBs talk Spartans offer here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}