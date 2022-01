Nightly Recruiting Briefing (1/26/22): Tucker on the road again, new offers

In tonight's Nightly Recruiting Briefing we will discuss the Michigan State coaches on the road including Mel Tucker in Utah, Courtney Hawkins in Texas, along with some new offers.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db2FjaCBUdWNrIGlzIHJlbGVudGxlc3NseSByZWNydWl0aW5nIGFu ZCB0cmF2ZWxpbmcgdGhlIGNvdW50cnkgdHJ5aW5nIHRvIGZpbmQgZnV0dXJl IFNwYXJ0YW4gRGF3Z3MgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL1doZXJlSXNUdWNrP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jV2hlcmVJc1R1Y2s8L2E+PyDwn5GA8J+bqyA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vS0I0MjhFNnN4SiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0tCNDI4 RTZzeEo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gU3RhdGUgRm9vdGJhbGwg KEBNU1VfRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v TVNVX0Zvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDg2NDkyNzk2MzY2MzMxOTA1P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KdXN0IGluIGNhc2UgeeKAmWFsbCBmb3Jnb3Twn6Sn8J+YjiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29HcmVlbj9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvR3JlZW48L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UdWNrU3RheWlu P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVHVja1N0YXlp bjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25tdUNJNHpDcTIiPnBpYy50 d2l0dGVyLmNvbS9ubXVDSTR6Q3EyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IExhdXJlbiBF bGl6YWJldGggKEBTcG9ydHNPblRoZUxvKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1Nwb3J0c09uVGhlTG8vc3RhdHVzLzE0ODY0NDIyNTEwNjg4 Mzc4OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNiwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Coaches on the road, checking in on 2023 targets

Mel Tucker and Saeed Khalif were in Utah on Wednesday and stopped by the school of 2023 top100 linebacker Tausili Akana. Akana has kept in close contact with Kevin Vickerson since receiving the offer from Michigan State and has a lot of interest in visiting the Spartans.

Courtney Hawkins visited Temple high-school in Temple, Texas where he checked in on 2023 target Mikal Harrison-Pilot. Pilot visited Michigan State in July. “It was awesome that he came down,” Pilot said. “I hadn’t seen him since July and he just watched me workout and talked with the coaches.” Mikals’ father is on staff at Temple as the co-DC and LBs coach. Being on staff his father was able to meet with Courtney Hawkins while passing through. “I noticed the two of them talking in-between drills.” Pilot said. Pilot only went on one visit in January to Oregon. Michigan State will look to host him for the second time in the spring.

New offers

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIGV4dHJlbWVseSBCTEVTU0VEIHRvIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQg YW4gb2ZmZXIgZnJvbSBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSEhIPCfn6LimqrvuI8gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvR3JlZW4/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dyZWVuPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29TcGFydGFu cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvU3BhcnRh bnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfbXR1 Y2tlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfbXR1Y2tlcjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UX0JpcmRGb290YmFsbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVF9CaXJkRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9zRHpjdWl5THJNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v c0R6Y3VpeUxyTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTcGVuY2VyIEZhbm8gKEBGYW5v U3BlbmNlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GYW5vU3Bl bmNlci9zdGF0dXMvMTQ4NjQ2Nzg5MTU5OTg2NzkwNT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

While in Utah, Tucker and Khalif also stopped by Timpview High in Provo, where Michigan State offered four-star 2023 OT Spencer Fano. Fano holds offers from Stanford, UCLA, Michigan, Penn State, Utah and many more. Chris Kapilovic will be involved with the OT soon, but Mel Tucker extended the offer.

2024 offer

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+ ICBpIGFtIGV4dHJlbWVseSBCTEVTU0VEIHRvIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVy IGZyb20gTWljaGlnYW4gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSDwn5+i4pqq77iPISEg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1NwYXJ0YW5V cD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1NwYXJ0YW5V cDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dv R3JlZW4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dy ZWVuPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hIYXdr XzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoSGF3a181PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ29wZTIzP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENvcGUyMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CQnlyZDI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBC QnlyZDI0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05pY2tI YXJyaXMyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5pY2tIYXJyaXMyNDc8 L2E+ICA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JhbVBlcmZvcm1h bmNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCYW1QZXJmb3JtYW5jZTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRTaW1tb25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ta3lzVGhlTGltaXRXUj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2t5c1RoZUxpbWl0V1I8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby85cXRBc3JnQzZkIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOXF0QXNyZ0M2 ZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNhaCBIdWRzb24g4pyeIChAaWFtbWlrZTF4 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2lhbW1pa2UxeC9zdGF0 dXMvMTQ4NjQ1ODcxMDc0NjcxMDAxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K YW51YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Micah Hudson is a 2024 WR out of Lake Belton High School in Temple (TX) who received a Michigan State offer on Wednesday while Courtney Hawkins was in the area. "Coach Hawkins came by today," Hudson told SpartanMag.com. "It felt good knowing he came all the way down just to offer and knowing that he cares." Hudson has a lot of respect for the Spartans, with one small reservation. “I think it’s pretty great. They had a really successful season,” Hudson said. “It’s a little chilly up there but other than that I think it’s great.” Hudson holds offers from Ohio State, Texas, Oregon, and more.

Huge visitor added to the list

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYWNrIGluIEVhc3QgTGFuc2luZyB0aGlzIHdlZWtlbmQhISA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZFFNOWRNSkpHMiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L2RRTTlkTUpKRzI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9yZGFuIEhhbGwgKEB0aGVq b3JkYW5oYWxsMzQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdGhl am9yZGFuaGFsbDM0L3N0YXR1cy8xNDg2NDIxMzU2NzQ1MDA3MTA3P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

2023 four-star IMG linebacker Jordan Hall will be returning to Michigan State after visiting over the past summer. When asked what made him want to return for a second unofficial visit Hall said, “I just loved it the first time I was up and I had a weekend available.” Hall is the 19th visitor and the eighth four-star added to the visitor list for this weekend. The full list can be found here.

Washingtom State grad transfer OL visiting MSU in the spring

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgUHVsbG1hbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ291Z2ZvcmxpZmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNDb3VnZm9ybGlmZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvLzR5aVpJMUttTGciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80eWlaSTFL bUxnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyaWFuIEdyZWVuZSAoQEJyaWFuR3JlZW5l NTApIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJpYW5HcmVlbmU1 MC9zdGF0dXMvMTQ4MDY0NDY4NTUxMzE5NTUyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5KYW51YXJ5IDEwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VcGRhdGU6IFdhc2hpbmd0b24gU3RhdGUgdHJhbnNmZXIgT0wgQnJp YW4gR3JlZW5lIHdpbGwgYmUgdGFraW5nIG9mZmljaWFsIHZpc2l0cyB0byBN aWNoaWdhbiBTdGF0ZSwgQXJpem9uYSBTdGF0ZSBhbmQgVmlyZ2luaWEgaW4g TWFyY2g7IGhlIHdpbGwgZ3JhZHVhdGUgdGhpcyBzcHJpbmcgd2l0aCBoaXMg c2Vjb25kIGRlZ3JlZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3Jp dmFsc25vYWg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJpdmFsc25vYWg8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV2aWxzRGlnZXN0P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXZpbHNEaWdlc3Q8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2F2c19Db3JuZXI/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENhdnNfQ29ybmVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3JpdmFsc21pa2U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJp dmFsc21pa2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EaHVtbm1pSzBy Ij5odHRwczovL3QuY28vRGh1bW5taUswcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FB IFRyYW5zZmVyIFBvcnRhbCAoQFJpdmFsc1BvcnRhbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNQb3J0YWwvc3RhdHVzLzE0ODY0ODY3 ODM1MTI3NDM5Mzc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyNiwg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Spartans make top eleven for recently offered 2023 five-star

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWNydWl0bWVudCBJcyBTdGlsbCAxMDAlIE9wZW4uICA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUcyRz9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHMkc8L2E+IPCfmY/wn4++IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGF5ZXNmYXdjZXR0Mz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASGF5ZXNmYXdjZXR0MzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0pOd2tUZXIzY2oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KTndr VGVyM2NqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IOKYhkpheWRlbiBDIFdheW5l4piGIChA SmF5ZGVuV2F5bmU4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ph eWRlbldheW5lOC9zdGF0dXMvMTQ4NjQ5OTI5MDU3NTE3OTc3Nj9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Spartans offered 2023 five-star DE Jayden Wayne yesterday and already made the top group. Story with quotes on Michigan State can be found here.

