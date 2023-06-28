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NextGen Pro Day: One-on-one with 2025 OL Michael Carroll

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

EMERSON, Ga. – The NextGen Pro Day, selected by Rivals, is today in the Atlanta area. Michael Carroll, an offensive guard from the 2025 class, talks Michigan State, Penn State and South Carolina with recruiting director Adam Gorney.

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