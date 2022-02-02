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National Signing Day: Interview with Michigan State coach Mel Tucker

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Michigan State coach Mel Tucker joins the Rivals National Signing Day Show and national recruiting director Adam Gorney.

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