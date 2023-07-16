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Red Cedar Radar: MSU Women's Golf Spotlight with Stacy Slobodnik-Stoll

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

To kick off our Michigan State University Women's Sports Series, Sydney interviewed women's golf head coach Stacy Slobodnik-Stoll. They talked her history with golf, her philosophies as a coach, and what's on tap for next season.

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