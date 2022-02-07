 SpartanMag - Michigan State lands QB Bo Edmundson
News More News
{{ timeAgo('2022-02-07 21:28:36 -0600') }} football Edit

Michigan State lands QB Bo Edmundson

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney checks in with 2023 QB Bo Edmundson to break down his commitment to the Spartans.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}