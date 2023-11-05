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Locked On Spartans: WINNING TIME & COACHING SEARCH NEWS

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State football finds itself in the win column again after a Spartan Stadium finale win over Nebraska. Young guns like Katin Houser, Jalen Thompson, Jaden Manghan, Jordan Hall, and more shine throughout the game.

Also, the MSU football coaching search rolls on with a big update from Spartans Illustrated.

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