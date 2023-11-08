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Locked On Spartans: Where does Michigan State basketball go from here?

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

More from the Michigan State men's basketball collapse against James Madison, including who needs to be in the starting lineup, why we expect more from A.J. Hoggard and the history of highly-ranked MSU teams vs. non-conference opponents.

We then pick back up with the MSU football talk with Urban Meyer versus other candidates, and whether burning Sam Leavitt's final game of redshirt status was a good idea or not.

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