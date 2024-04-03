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Locked On Spartans: What stats will MSU football improve on in 2024?

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We are months away from kickoff, but we already see where Michigan State football will improve ahead of the 2024 season.

What instant impact will coaches Jonathan Smith, Brian Lindgren and Joe Rossi bring to the Spartans? And what underwhelming stat from last year are we reluctant to believe gets better?

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