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Locked On Spartans: Ugly victory, but a really good win for MSU basketball

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball picked up its ninth-straight home win, this time winning a gritty game against Maryland.

Who was the late hero, and is the short-lived worry about Tyson Walker officially over? And how does the fan base as a whole feel about this team moving forward?

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