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Locked On Spartans: Top-five happiest Michigan State football moments

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Let's all enjoy an upbeat show about Michigan State football as we look back on the happiest moments for us MSU fans. From Big Ten Championship Games to Kenneth Walker's greatness, we look back on the best of the best from the last decade.

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